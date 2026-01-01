Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
О персоне
Фильмография
Александр Гойетт
Alexandre Goyette
Александр Гойетт
Александр Гойетт
Alexandre Goyette
Дата рождения
11 апреля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Мамочка
(2014)
5.9
Бешеные
(2016)
4.9
Нитро Раш
(2016)
Фильмография Александр Гойетт
5.9
Бешеные
Rabid Dogs / Enragés
драма, боевик, триллер
2016, Франция / Канада
Рецензия
4.9
Нитро Раш
Nitro Rush
боевик, криминал, драма
2016, Канада
7.6
Мамочка
Mommy
драма
2014, Канада
Смотреть трейлер
