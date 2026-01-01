Оповещения от Киноафиши
Александр Гойетт Alexandre Goyette
Александр Гойетт

Alexandre Goyette

Дата рождения
11 апреля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Мамочка 7.6
Мамочка (2014)
Бешеные 5.9
Бешеные (2016)
Нитро Раш 4.9
Нитро Раш (2016)

Фильмография Александр Гойетт

Жанр
Год
Бешеные 5.9
Бешеные Rabid Dogs / Enragés
драма, боевик, триллер 2016, Франция / Канада
Нитро Раш 4.9
Нитро Раш Nitro Rush
боевик, криминал, драма 2016, Канада
Мамочка 7.6
Мамочка Mommy
драма 2014, Канада
