О персоне
Фильмография
Джими Мистри
Jimi Mistry
Джими Мистри
Джими Мистри
Jimi Mistry
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Популярные фильмы
8.0
Кровавый алмаз
(2006)
7.2
Экзамен
(2009)
5.4
Гуру
(2002)
Фильмография Джими Мистри
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Триллер
Год
Все
2009
2006
2004
2002
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.2
Экзамен
Exam
триллер
2009, Великобритания
Смотреть трейлер
8
Кровавый алмаз
Blood Diamond
триллер, драма, приключения
2006, США
5.3
Успей сделать это до 30
Things to Do Before You're 30
комедия
2004, США
5.4
Гуру
The Guru
комедия, музыка, мелодрама
2002, Франция / США
