Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джими Мистри
Джими Мистри Jimi Mistry
Киноафиша Персоны Джими Мистри

Джими Мистри

Jimi Mistry

Дата рождения
1 января 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист

Популярные фильмы

Кровавый алмаз 8.0
Кровавый алмаз (2006)
Экзамен 7.2
Экзамен (2009)
Гуру 5.4
Гуру (2002)

Фильмография Джими Мистри

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актер 4
Экзамен 7.2
Экзамен Exam
триллер 2009, Великобритания
Смотреть трейлер
Кровавый алмаз 8
Кровавый алмаз Blood Diamond
триллер, драма, приключения 2006, США
Успей сделать это до 30 5.3
Успей сделать это до 30 Things to Do Before You're 30
комедия 2004, США
Гуру 5.4
Гуру The Guru
комедия, музыка, мелодрама 2002, Франция / США
В этом году он мог бы отметить юбилей: сколько было лет Даниле Багрову?
«Улицы вымирали, когда показывали по ТВ»: этот советский детектив круче, чем «Место встречи изменить нельзя»
Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше