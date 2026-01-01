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Овидиу Никулеску
Ovidiu Niculescu
Киноафиша
Персоны
Овидиу Никулеску
Овидиу Никулеску
Ovidiu Niculescu
Дата рождения
16 августа 1974
День рождения через 1 дн. (16 августа)
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
А дальше - тишина
(2007)
6.2
Craciun cu Ramon
(2025)
5.3
Мертвец из Тумстоуна
(2013)
Фильмография Овидиу Никулеску
6.2
Craciun cu Ramon
Craciun cu Ramon
комедия
2025, Румыния
5.3
Vama Veche Retreat
Vama Veche Retreat
комедия
2024, Румыния
4.1
Под прицелом
End of a Gun
боевик, триллер, криминал
2016, США
4.4
Хороший человек
A Good Man
боевик, криминал, триллер
2014, Румыния / США
5.3
Мертвец из Тумстоуна
Dead in Tombstone
боевик, ужасы, фэнтези
2013, США
4.4
Огонь и лед: Хроники драконов
Fire & Ice
драма, приключения, фэнтези
2008, Румыния
8
А дальше - тишина
Restul e tacere
комедия, драма
2007, Румыния
4.4
Услуги преисподней стоят дорого 2: Вендетта
Pumpkinhead: Blood Feud
фэнтези, ужасы
2007, Румыния / США
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