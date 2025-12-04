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6.2
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Craciun cu Ramon
6.2
Craciun cu Ramon
, 2025
Craciun cu Ramon
Румыния / комедия / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.2
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0
Не пойду
0
В ролях
Павел Бартос
Ramon
Andreea Vasile
Sonia
Bogdan Farcas
Lungu
Юлиан Постелнику
Litra
Bogdan Horga
Ceapa
Иисус дель Серро
Un Spaniol
Smiley
Anastasia Haiducu
Maria
Bogdan Farcas
Lungu
Kadi Bulgakov
Vecinul
Sofia Bartoș
Cristina
Раду Банзару
Vânzător brazi
Режиссер
Иисус дель Серро
Сценарист
Иисус дель Серро
,
Павел Бартос
,
Овидиу Никулеску
,
Sorana Borhina
Композитор
Juan Carlos Cuello
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
4 декабря 2025
Дата выхода
4 декабря 2025
Молдавия
AG
5 декабря 2025
Румыния
Сборы в мире
$765 558
Производство
Studio Indie Productions
Другие названия
Craciun cu Ramon, Christmas with Ramon, Moş Ramon există, Ramon 2
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
14
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 20 ноября 2025
Отзывы о фильме
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