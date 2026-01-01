Оповещения от Киноафиши
Малин Бюстрем

Дата рождения
1 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хельсингборг, Швеция

Фильмография Малин Бюстрем

Жанр
Год
TheatreHD: Венская опера. Саломея
TheatreHD: Венская опера. Саломея Wiener Staatsoper: Salome
опера 2025, Австрия
Билеты
TheatreHD: Мет: Дон Жуан 7.8
TheatreHD: Мет: Дон Жуан Don Giovanni
опера, спектакль 2016, США
Вильгельм Телль
Вильгельм Телль Guillaume Tell: Royal Opera, London 2015
опера 2015, Великобритания
Дон Жуан
Дон Жуан Mozart: Don Giovanni
опера 2014, Великобритания
