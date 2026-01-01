Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малин Бюстрем
Malin Byström
Малин Бюстрем
Малин Бюстрем
Malin Byström
Дата рождения
1 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Хельсингборг, Швеция
Популярные фильмы
7.8
TheatreHD: Мет: Дон Жуан
(2016)
0.0
Дон Жуан
(2014)
0.0
Вильгельм Телль
(2015)
Фильмография Малин Бюстрем
TheatreHD: Венская опера. Саломея
Wiener Staatsoper: Salome
опера
2025, Австрия
Билеты
7.8
TheatreHD: Мет: Дон Жуан
Don Giovanni
опера, спектакль
2016, США
Вильгельм Телль
Guillaume Tell: Royal Opera, London 2015
опера
2015, Великобритания
Дон Жуан
Mozart: Don Giovanni
опера
2014, Великобритания
