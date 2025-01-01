Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Варшавская мелодия
Билеты от 2000₽
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Варшавская мелодия»: История о любви и долге

В основе спектакля лежит пьеса Леонида Зорина «Сколько людей живут со мной в одно время. И я их никогда не узнаю. Всегда и всюду границы, границы… Границы времени, границы пространства, границы государств. Границы наших сил. Только наши надежды не имеют границ». Действие разворачивается в послевоенной Москве, где случай сводит студентку консерватории, полячку Гелену, и винодела Виктора, прошедшего через войну.

Непредсказуемая любовь

Несмотря на различия в взглядах и интересах, молодые люди влюбляются друг в друга. Начинаясь в 1946 году, их любовь протянется на два десятилетия. Однако на их пути встают государственные запреты на браки с иностранцами и личные амбиции, заставляя героев столкнуться с непростым выбором между чувствами и долгом.

Подлинная драматургия Леонида Зорина

«Варшавская мелодия» – это история о невероятных чувствах, которые переживают герои, и о сложном выборе, который они вынуждены делать. Платой за последствия своих решений становится вся их последующая жизнь. Пьеса, написанная Леонидом Зориным в середине 1960-х годов, затрагивает важные темы обреченности и силы любви, способной преодолеть любые границы.

Не упустите возможность окунуться в удивительную атмосферу спектакля «Варшавская мелодия», где каждый зритель сможет почувствовать всю глубину переживаний героев и пережить с ними каждый шаг на пути к истинной любви и самопожертвованию.

Режиссер
Сергей Сотников
В ролях
Антон Васильев
Марина Александрова
Подборки
Спектакли Петербурга по советской эпохе Спектакли Петербурга по советской эпохе

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽
29 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Самара, 1 декабря
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия Варшавская мелодия

В ближайшие дни

Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
8 августа в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Петсон и Финдус. Охота на лис
0+
Детский
Петсон и Финдус. Охота на лис
31 августа в 11:00 Домик Фанни Белл
от 1600 ₽
Сергей Есенин
16+
Драма
Сергей Есенин
25 июля в 19:00 Глас
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше