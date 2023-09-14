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Киноафиша Новости Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер тусуются в Мексике в тизере ромкома «Моя прекрасная свадьба»

Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер тусуются в Мексике в тизере ромкома «Моя прекрасная свадьба»

14 сентября 2023 13:38
Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер тусуются в Мексике в тизере ромкома «Моя прекрасная свадьба»

Сиквел романтической комедии «Мое прекрасное несчастье» выйдет в 2024 году.

Кинопрокатная компания «Вольга» представила дублированный трейлер романтической комедии «Моя прекрасная свадьба», являющейся сиквелом ромкома «Мое прекрасное несчастье». Ведущие роли, как и в первом фильме, сыграли Дилан Спроус («После. Глава 2», «Проклятье Турандот») и Вирджиния Гарднер («Вышка», «Праведные Джемстоуны»). Премьера состоится в 2024 году.

В центре сюжета — бунтарь Трэвис (Спроус) и его девушка Эбби (Гарднер). Они спонтанно поженились в Вегасе после одной безумной ночи. Чтобы устроить себе отвязный медовый месяц, они отправляются на мексиканский курорт, пригласив туда своих друзей и знакомых. Главные герои хотят доказать всем, что они по-настоящему идеальная пара. Во время головокружительного отдыха им предстоит выяснить, действительно ли они готовы к браку или же внезапная свадьба была поспешным решением.

В основу ленты лег одноименный роман-бестселлер Джейми Макгвайр. Режиссером и автором сценария выступил Роджер Камбл, до этого снявший оригинальную картину и «После. Глава 2». В остальной актерский состав вошли Роб Эстес, Либэ Барер, Остин Норт, Нил Бишоп, Дженезис Эстевес, Эммануэль Кабонго, Джек Хескет, Микки Дартфорд, Тревор Ван Уден и Деклан Майкл Лэйрд.

Фото: Voltage Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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