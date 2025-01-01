Меню
Самира Уайли
Награды
Награды и номинации Самиры Уайли
Samira Wiley
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Самиры Уайли
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
