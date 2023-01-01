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Влад Лисовец
Влад Лисовец
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Влад Лисовец

Дата рождения
9 августа 1972
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Баку, СССР

Биография Влад Лисовец

Владислав Лисовец - российский стилист и эксперт в области моды, известный теле- и радиоведущий, успешный предприниматель. Он является владельцем сети салонов красоты "CONTORA lisovets", основал школу стиля "LISOschool" и создал арт-пространство и кофейню LISObon. 

Был ведущим таких телепроектов, как "Женская форма", "Неделя стиля" и "Красота Требует" на телеканале "Домашний". Он также был членом жюри в телепроекте "Топ-модель по-русски" на телеканале "Муз-ТВ". 

В 2012 году он принял участие в шоу "Форт Боярд". В программе "Fashion Академия" на телеканале "Муз-ТВ" он был приглашен в качестве специального гостя. Он также стал победителем первого сезона телеигры "Мафия" на телеканале "Муз-ТВ", где его партнершей была Лада Дэнс.

В ноябре 2017 года он стал ведущим шоу о красоте "Мейкаперы" на телеканале "Пятница!" вместе с Региной Тодоренко. Первый эпизод показа состоялся 28 февраля 2018 года.

С 2018 года он работает ведущим программы "Окей, Лисовец" на радиостанции "Серебряный дождь".

Популярные фильмы

С 8 марта, мужчины! 5.3
С 8 марта, мужчины! (2014)
Папины дочки. Новые 0.0
Папины дочки. Новые (2023)

Фильмография Влад Лисовец

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые
комедия 2023, Россия
С 8 марта, мужчины! 5.3
С 8 марта, мужчины!
комедия 2014, Россия / Беларусь
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