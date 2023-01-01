Влад Лисовец

Владислав Лисовец - российский стилист и эксперт в области моды, известный теле- и радиоведущий, успешный предприниматель. Он является владельцем сети салонов красоты "CONTORA lisovets", основал школу стиля "LISOschool" и создал арт-пространство и кофейню LISObon.

Был ведущим таких телепроектов, как "Женская форма", "Неделя стиля" и "Красота Требует" на телеканале "Домашний". Он также был членом жюри в телепроекте "Топ-модель по-русски" на телеканале "Муз-ТВ".

В 2012 году он принял участие в шоу "Форт Боярд". В программе "Fashion Академия" на телеканале "Муз-ТВ" он был приглашен в качестве специального гостя. Он также стал победителем первого сезона телеигры "Мафия" на телеканале "Муз-ТВ", где его партнершей была Лада Дэнс.

В ноябре 2017 года он стал ведущим шоу о красоте "Мейкаперы" на телеканале "Пятница!" вместе с Региной Тодоренко. Первый эпизод показа состоялся 28 февраля 2018 года.

С 2018 года он работает ведущим программы "Окей, Лисовец" на радиостанции "Серебряный дождь".