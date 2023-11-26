Известный телеведущий унизил женщин на всю страну: они в долгу не остались

Популярный телеведущий Влад Лисовец впал в немилость россиянок. Дамы негодуют после странной рекомендации для женщин 50+, которую стилист выложил в Сеть.

На видео Лисовец предстал в парике и сказал, что именно так должны выглядеть дамы в 51 год по утрам. Владислав также добавил, что должно быть больше хорошего внутри. По словам стилиста, если вы честны с собой, то невозможно выглядеть плохо. А плохо выглядят лишь «убогонькие внутри» — таким персонам Влад не дает ни единого шанса, как бы они ни красились и во что бы ни наряжались.

Слова стилиста вызвали у женской аудитории бурную реакцию. Совет Лисовца показался им унизительным, ведь в 21 веке уже пора забыть о бьюти-стереотипах и не указывать, как и кому правильно выглядеть.