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Алекс Дженнингс
Alex Jennings
Киноафиша
Персоны
Алекс Дженнингс
Алекс Дженнингс
Alex Jennings
Дата рождения
10 мая 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
8.4
TheatreHD: Хансард
(2019)
7.9
Виктория
(2016)
Фильмография Алекс Дженнингс
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мини-сериал
Спектакль
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2023
2022
2019
2018
2016
2015
2010
2008
2006
1997
Все
13
Фильмы
10
Сериалы
3
Актер
13
6.9
Баллада о маленьком игроке
The Ballad of a Small Player
драма, детектив, триллер
2025, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Твое Рождество или мое? 2
Your Christmas or Mine 2
комедия
2023, США
7.1
Мюнхен. На грани войны
Munich: The Edge of War
драма, исторический
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
8.4
TheatreHD: Хансард
Hansard
спектакль
2019, Великобритания
7.5
Чрезвычайно английский скандал
драма, мини-сериал
2018, Великобритания
8.6
Корона
драма, исторический
2016, США
7.9
Виктория
драма, исторический
2016, Великобритания
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6.8
Отрицание
Denial
драма, биография, исторический
2016, США / Великобритания
Смотреть трейлер
6.5
Леди в фургоне
The Lady in the Van
биография, драма
2015, Великобритания
Смотреть трейлер
7.1
Привычка творить искусство
The Habit of Art
спектакль
2010, Великобритания
5.9
Пропавший
The Disappeared
ужасы, триллер
2008, Великобритания
7.1
Королева
The Queen
драма
2006, Великобритания / Франция / Италия
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7.2
Крылья голубки
The Wings Of The Dove
драма, мелодрама
1997, США / Великобритания
Новости о Алекс Дженнингс
Бен Уишоу дебютирует в образе врача-стажера на первом кадре из медицинского сериала «Будет больно»
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После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
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«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
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