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Bolshoy

Большой. Сезон, 2022

2022 / Россия / Германия
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О фильме

Завораживающее путешествие за кулисы самого известного театра России в сопровождении его солистов. Попасть на представление в Большой мечтают даже те, кто театром не увлечён. Культурный феномен с более чем двухвековой историей и сейчас способен поразить воображение самого взыскательного зрителя. Вечные сюжеты под великую музыку на его сцене становятся волшебной феерией, не имеющей аналогов в мире — недаром каждый год за билетами на «Щелкунчика» выстраивается километровая очередь. «Большой. Сезон» — уникальная возможность заглянуть за тяжёлый занавес Большого театра, прожить целый год вместе с выдающимися артистами и своими глазами увидеть, как готовят легендарную новогоднюю сказку и другие спектакли. Тысячи сотрудников, тонны декораций и сотни часов репетиций — так рождаются неповторимая магия Большого и высочайшие стандарты, на которые равняется весь мир.

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Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Возраст 0+
Режиссер
Анастасия Попова
Анастасия Попова
В ролях
Анна Нетребко
Эльчин Азизов
Светлана Захарова
Владислав Лантратов
Маргарита Шрайнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большой. Сезон 1 постер
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Большой. Сезон
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