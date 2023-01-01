Большой. Сезон, 2022

Завораживающее путешествие за кулисы самого известного театра России в сопровождении его солистов. Попасть на представление в Большой мечтают даже те, кто театром не увлечён. Культурный феномен с более чем двухвековой историей и сейчас способен поразить воображение самого взыскательного зрителя. Вечные сюжеты под великую музыку на его сцене становятся волшебной феерией, не имеющей аналогов в мире — недаром каждый год за билетами на «Щелкунчика» выстраивается километровая очередь. «Большой. Сезон» — уникальная возможность заглянуть за тяжёлый занавес Большого театра, прожить целый год вместе с выдающимися артистами и своими глазами увидеть, как готовят легендарную новогоднюю сказку и другие спектакли. Тысячи сотрудников, тонны декораций и сотни часов репетиций — так рождаются неповторимая магия Большого и высочайшие стандарты, на которые равняется весь мир.