Экспериментальная танц-драма «До поезда осталось»

Спектакль «До поезда осталось» — первый проект театральной компании 2sisters, который основывается на мотиве романа Льва Толстого «Анна Каренина». Это экспериментальная танц-драма, предлагающая зрителю заглянуть в внутренний мир героини и исследовать её эмоциональные противоречия, приводящие к трагическому финалу.

Фокус на сложных эмоциях

В центре постановки находятся три ключевых персонажа: Анна, её сын Серёжа и граф Вронский. Главные роли исполняют:

Анна Каренина — Дарья Павленко, заслуженная артистка России, экс-прима Мариинского театра;

Вронский — Владислав Лантратов, заслуженный артист России, премьер Большого театра;

Серёжа — Михаил Шиманский;

Взрослый Серёжа — Георгий Соскин;

Грузчик — Никита Шевцов.

Современное прочтение классики

Режиссер Ирина Михеева находит новый подход к традиционной истории. В её интерпретации акцент делается на внутренний разлом героини. Она говорит: «В этой постановке нам важно было показать не просто историю Анны Карениной, а её внутренний разлом — мучительный путь “туда-сюда” между двумя мирами: трепетным и живым миром Вронского и скованным, “фарфоровым” миром, в котором остался Серёжа. Ни один из них не становится для неё домом, и именно в этом противоречии рождается её трагедия.»

Постановка уходит от буквальности: вместо слов здесь — тело, вместо декораций — метафоричные образы. Это позволяет зрителю заново пережить знакомый сюжет и задуматься о глубоких переживаниях героев.