Экспериментальная танц-драма по роману Льва Толстого

Спектакль «До поезда осталось» — это уникальная танц-драма, основанная на знаменитом романе Льва Толстого «Анна Каренина». Постановка погружает зрителей в глубокий внутренний мир героини и исследует её эмоциональное состояние, приводящее к трагическому финалу.

Персонажи и исполнители

В центре внимания спектакля находятся три ключевых персонажа: Анна, её сын Серёжа и граф Вронский. Главные роли исполняют экс-прима Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Современная интерпретация Анны Карениной

Независимый театральный проект, созданный режиссёром Ириной Михеевой и хореографом Ольгой Лабовкиной, переосмысляет классическую историю через призму современного танца, перформанса и визуального искусства. Визуальная составляющая спектакля находит уникальные формы выражения, что помогает зрителям заново пережить знакомый сюжет.

Мнение режиссёра

Ирина Михеева говорит: «В нашей постановке важно было показать не просто историю Анны Карениной, а её внутренний разлом — мучительный путь между двумя мирами: трепетным и живым миром Вронского и скованным, “фарфоровым” миром, в котором остался Серёжа. Ни один из них не становится для неё домом, и именно в этом противоречии рождается её трагедия. Мы сознательно уходим от буквальности — вместо слов здесь тело, вместо декораций — метафоричные образы, чтобы зритель мог заново пережить знакомый сюжет, пропустив его через себя.»