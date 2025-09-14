Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
До поезда осталось
Билеты от 9000₽
Киноафиша До поезда осталось

Спектакль До поезда осталось

Постановка
Электротеатр Станиславский 12+
Возраст 12+
Билеты от 9000₽

О концерте/спектакле

Экспериментальная танц-драма по роману Льва Толстого

Спектакль «До поезда осталось» — это уникальная танц-драма, основанная на знаменитом романе Льва Толстого «Анна Каренина». Постановка погружает зрителей в глубокий внутренний мир героини и исследует её эмоциональное состояние, приводящее к трагическому финалу.

Персонажи и исполнители

В центре внимания спектакля находятся три ключевых персонажа: Анна, её сын Серёжа и граф Вронский. Главные роли исполняют экс-прима Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Современная интерпретация Анны Карениной

Независимый театральный проект, созданный режиссёром Ириной Михеевой и хореографом Ольгой Лабовкиной, переосмысляет классическую историю через призму современного танца, перформанса и визуального искусства. Визуальная составляющая спектакля находит уникальные формы выражения, что помогает зрителям заново пережить знакомый сюжет.

Мнение режиссёра

Ирина Михеева говорит: «В нашей постановке важно было показать не просто историю Анны Карениной, а её внутренний разлом — мучительный путь между двумя мирами: трепетным и живым миром Вронского и скованным, “фарфоровым” миром, в котором остался Серёжа. Ни один из них не становится для неё домом, и именно в этом противоречии рождается её трагедия. Мы сознательно уходим от буквальности — вместо слов здесь тело, вместо декораций — метафоричные образы, чтобы зритель мог заново пережить знакомый сюжет, пропустив его через себя.»

Режиссер
Ирина Михеева
В ролях
Дарья Павленко
Владислав Лантратов

Купить билет на спектакль До поезда осталось

Помощь с билетами
Сентябрь
27 сентября суббота
20:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 9000 ₽
28 сентября воскресенье
20:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 9000 ₽

В ближайшие дни

Тарас Бульба. Месть
12+
Детский Интерактивный Сторителлинг
Тарас Бульба. Месть
5 октября в 15:00 Мосспектакль
от 2500 ₽
Заповедник
18+
Драма
Заповедник
25 сентября в 19:00 Театр им. Пушкина
от 700 ₽
Братья месяцы
0+
Детские елки
Братья месяцы
21 декабря в 14:00 Театр Эстрады
Билеты
Новости
«До поезда осталось»… премьера спектакля-эксперимента об Анне Карениной в Электротеатре
«До поезда осталось»… премьера спектакля-эксперимента об Анне Карениной в Электротеатре Премьера назначена на конец сентября — первые показы 27 и 28. Главную роль исполнит блистательная Дарья Павленко.
Написать
14 сентября 2025 12:26
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше