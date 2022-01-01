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Келли Стейблз
Келли Стейблз
Kelly Stables
О персоне
Фильмография
Келли Стейблз
Kelly Stables
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Дата рождения
26 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Сент-Луис, Миссури, США
Рост
147 см
Биография Келли Стейблз
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Фильмография Келли Стейблз
Том и Джерри: Потерянный дракон
анимация, комедия, семейный
2014, США
5.0
Несносные боссы 2
комедия
2014, США
6.0
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