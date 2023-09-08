В центре событий оказываются две молодые женщины – Катерина и Ирина. В одно и то же время они оказываются в родильном доме, но по случайному стечению обстоятельств Ира погибает при родах, а Катя лишается ребенка. Паша, супруг Иры, хочет, чтобы Катя вскормила его новорожденную дочь, и для Кати это оказывается шансом вновь обрести смысл жизни. Она чувствует, что привыкла к малышке и Павлу, который оказывает Кате помощь. Павел тоже постепенно проникается симпатией к девушке. Однако на пути их ждет немало испытаний.