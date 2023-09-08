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Постер сериала Без права на любовь
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Киноафиша Сериалы Без права на любовь

Без права на любовь (2023 - 2023)

Bez prava na lyubov 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются две молодые женщины – Катерина и Ирина. В одно и то же время они оказываются в родильном доме, но по случайному стечению обстоятельств Ира погибает при родах, а Катя лишается ребенка. Паша, супруг Иры, хочет, чтобы Катя вскормила его новорожденную дочь, и для Кати это оказывается шансом вновь обрести смысл жизни. Она чувствует, что привыкла к малышке и Павлу, который оказывает Кате помощь. Павел тоже постепенно проникается симпатией к девушке. Однако на пути их ждет немало испытаний.

В ролях
В ролях
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Максим Радугин
Максим Радугин
Виталий Лойко
Анатолий Борискевич
Евгения Жукович
Сюзанна Бэлль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Без права на любовь - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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