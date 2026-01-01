Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Волкова
Marina Volkova
Марина Волкова
Marina Volkova
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Мелодия для двоих
(2024)
6.3
Чужие дети
(2020)
5.3
Один на всех
(2013)
Фильмография Марина Волкова
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
Все
12
Фильмы
2
Сериалы
10
Актриса
12
Москва — Каир
комедия
2025, Россия / Египет
Смотреть трейлер
8
Мелодия для двоих
мелодрама
2024, Россия
Качели под куполом
мелодрама
2023, Россия
Когда-нибудь наступит завтра
драма, мелодрама, детектив
2021, Россия
6.3
Чужие дети
мелодрама
2020, Украина
Тень дракона
мелодрама, детектив
2020, Россия
Отпуск за период службы
боевик, криминал, детектив
2019, Россия
Ныряльщица за жемчугом
детектив
2018, Россия
Макаровы
детектив
2017, Россия
Другой майор Соколов
боевик, криминал, детектив
2015, Россия
5.3
Куда уходит любовь
Kuda ukhodit lyubov
мелодрама
2014, Россия
5.3
Один на всех
драма, мелодрама
2013, Россия
