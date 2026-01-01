Оповещения от Киноафиши
Марина Волкова Marina Volkova
Киноафиша Персоны Марина Волкова

Марина Волкова

Marina Volkova

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Фильмография Марина Волкова

Жанр
Год
Москва — Каир
Москва — Каир
комедия 2025, Россия / Египет
Смотреть трейлер
Мелодия для двоих 8
Мелодия для двоих
мелодрама 2024, Россия
Качели под куполом
Качели под куполом
мелодрама 2023, Россия
Когда-нибудь наступит завтра
Когда-нибудь наступит завтра
драма, мелодрама, детектив 2021, Россия
Чужие дети 6.3
Чужие дети
мелодрама 2020, Украина
Тень дракона
Тень дракона
мелодрама, детектив 2020, Россия
Отпуск за период службы
Отпуск за период службы
боевик, криминал, детектив 2019, Россия
Ныряльщица за жемчугом
Ныряльщица за жемчугом
детектив 2018, Россия
Макаровы
Макаровы
детектив 2017, Россия
Другой майор Соколов
Другой майор Соколов
боевик, криминал, детектив 2015, Россия
Куда уходит любовь 5.3
Куда уходит любовь Kuda ukhodit lyubov
мелодрама 2014, Россия
Один на всех 5.3
Один на всех
драма, мелодрама 2013, Россия
