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Ники Минаж Nicki Minaj
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Ники Минаж

Nicki Minaj

Дата рождения
8 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Композитор
Рост
157 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Майя 7.5
Майя (2018)
Другая женщина 6.6
Другая женщина (2014)
Женщины и Хип-хоп 0.0
Женщины и Хип-хоп (2023)

Фильмография Ники Минаж

Женщины и Хип-хоп
Женщины и Хип-хоп Women in Hip-Hop
документальный 2023, Великобритания
Майя 7.5
Майя Matangi/Maya/M.I.A.
документальный 2018, Великобритания / США
Другая женщина 6.6
Другая женщина The Other Woman
комедия 2014, США
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