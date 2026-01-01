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Фильмография
Ники Минаж
Nicki Minaj
Киноафиша
Персоны
Ники Минаж
Ники Минаж
Nicki Minaj
Дата рождения
8 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Композитор
Рост
157 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Майя
(2018)
6.6
Другая женщина
(2014)
0.0
Женщины и Хип-хоп
(2023)
Фильмография Ники Минаж
Женщины и Хип-хоп
Women in Hip-Hop
документальный
2023, Великобритания
7.5
Майя
Matangi/Maya/M.I.A.
документальный
2018, Великобритания / США
6.6
Другая женщина
The Other Woman
комедия
2014, США
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