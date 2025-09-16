Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик»

Дистрибьютор «Вольга» представил трейлер драматического фильма Надежды Михалковой «Огненный мальчик», который выйдет в прокат 6 ноября.

В центре сюжета — инфантильный парень Макс (Денис Косиков), чья мать (Юлия Высоцкая) занимает пост председателя комитета по вопросам семьи и детей в Государственной думе и стремится к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице. Иронично, что отношения между героями совершенно не ладятся из-за холодности и отчужденности с материнской стороны.

Однажды Макс становится участником некоего инцидента в ночном клубе, что может погубить репутацию матери, поскольку компромат уже попал в руки к шантажистам. Чтобы замять дело, она поспешно отправляет сына в деревню к родственнице (Анна Михалкова), но там Макс попадает в оковы кошмара в связи с произошедшим в клубе. Он пытается разобраться, кто он — виновник трагедии или же лишь свидетель.

В актерский состав также вошли Оксана Акиньшина, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Богдан Голощук. Над сценарием Надежда Михалкова работала вместе с Мариной Степновой («Московский роман», «Большое небо»).