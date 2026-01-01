Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марша Тимоти
Marsha Timothy
Марша Тимоти
Марша Тимоти
Marsha Timothy
Дата рождения
8 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Рост
169 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.4
Рейд 2
(2014)
6.8
Экзорцист 2
(2025)
6.3
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
(2022)
Фильмография Марша Тимоти
6.8
Экзорцист 2
Qodrat 2
боевик, драма, фэнтези
2025, Индонезия / Малайзия
4.8
За дверью
Monster
ужасы, детектив, триллер
2023, Индонезия
6.3
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
Qodrat
боевик, драма, фэнтези
2022, Индонезия / Малайзия
Смотреть трейлер
7.4
Рейд 2
The Raid 2: Berandal
боевик
2014, Индонезия
Смотреть трейлер
