Марша Тимоти Marsha Timothy
Киноафиша Персоны Марша Тимоти

Марша Тимоти

Marsha Timothy

Дата рождения
8 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Рост
169 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Фильмография Марша Тимоти

Жанр
Год
Экзорцист 2 6.8
Экзорцист 2 Qodrat 2
боевик, драма, фэнтези 2025, Индонезия / Малайзия
За дверью 4.8
За дверью Monster
ужасы, детектив, триллер 2023, Индонезия
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис 6.3
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис Qodrat
боевик, драма, фэнтези 2022, Индонезия / Малайзия
Смотреть трейлер
Рейд 2 7.4
Рейд 2 The Raid 2: Berandal
боевик 2014, Индонезия
Смотреть трейлер
