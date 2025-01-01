Меню
Персоны
Джо Берлинджер
Награды
Награды и номинации Джо Берлинджера
Joe Berlinger
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джо Берлинджера
Оскар 2012
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Informational Programming
Победитель
Outstanding Informational Programming
Победитель
Outstanding Informational Special
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Non-Fiction Special
Номинант
Outstanding Non-Fiction Special
Номинант
Золотая малина 2001
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Сандэнс 1992
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2009
Документалистика
Номинант
Сандэнс 1996
Документалистика
Номинант
