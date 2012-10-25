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Постер фильма 1210
Постер фильма 1210
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы 1210

1210

1210 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Николай Баранов, ветеран забытой афганской войны, требует положенную «ветеранскую» надбавку к пенсии — тысячу двести десять рублей. Но надбавку отменили. Бывший комроты узнает об этом в годовщину гибели своего сына. Тысяча двести десять рублей замкнули цепь горьких событий. Оскорбленное достоинство, чувство вины и безысходности толкают офицера на страшный поступок. Поступок, который может оправдать только безумие, помноженное на отчаяние. Впрочем, это еще вопрос — он безумен в этом «нормальном» мире или «нормальный» мир сошел с ума от равнодушия?
1210 - трейлер
1210  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 25 октября 2012
Дата выхода
25 октября 2012 Россия 12+
25 октября 2012 Беларусь
25 октября 2012 Казахстан
25 октября 2012 Украина
Другие названия
1210
Режиссер
Арсений Гончуков
В ролях
Роберт Вааб
Александр Сухинин
Виктор Немец
Юлия Дегтяренко
Юлия Дегтяренко
Александр Гавриков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
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