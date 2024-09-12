Оповещения от Киноафиши
Обратная сторона медали

Обратная сторона медали 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

 

«Обратная сторона медали» спортивная драма, рассказывающая о необыкновенной жизни и карьере Назик Авдалян, чемпионки мира и двукратной чемпионки Европы.

Получив тяжелую травму в автокатастрофе, Назик была вынуждена на семь лет отказаться от большого спорта. Несмотря на огромный скептицизм и мучительную боль, она вернулась, вернув себе титул двукратной чемпионки Европы. Ее история мощное свидетельство стойкости человеческого духа и непоколебимой решимости, которая делает невозможное достижимым.

Страна Армения
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 сентября 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Армения
Режиссер
Анна Максим
В ролях
Арташес Алексанян
Арташес Алексанян
Сос Джанибекян
Анна Максим
Мкртич Арзуманян
Хорен Левонян
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Отзывы о фильме

