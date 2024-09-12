Отзывы о фильме
«Обратная сторона медали» спортивная драма, рассказывающая о необыкновенной жизни и карьере Назик Авдалян, чемпионки мира и двукратной чемпионки Европы.
Получив тяжелую травму в автокатастрофе, Назик была вынуждена на семь лет отказаться от большого спорта. Несмотря на огромный скептицизм и мучительную боль, она вернулась, вернув себе титул двукратной чемпионки Европы. Ее история мощное свидетельство стойкости человеческого духа и непоколебимой решимости, которая делает невозможное достижимым.
|12 сентября 2024
|Армения