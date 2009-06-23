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Постер фильма Сплетенные параллели
4.2
Киноафиша Фильмы Сплетенные параллели
4.2

Сплетенные параллели

, 2008
Bonded Parallels
Армения, Франция, Норвегия / драма, исторический / 18+
Постер фильма Сплетенные параллели
4.2

О фильме

Конец Второй мировой войны. Женщина по имени Ханна Кнутсен, муж которой участвует в сопротивлении, предоставляет временное убежище сбежавшему военнопленному Аракелу. Появление южанина переворачивает жизнь Ханны. Свои противоречивые переживания и сомнения женщина начинает описывать в дневнике...

42 -летняя учительница математики Лаура живет в Ереване одинокой и замкнутой жизнью. Кажется, ничто не может изменить устоявшийся порядок. До того дня, когда к ней в руки случайно не попадает дневник матери. Как только Лаура впервые узнает историю своих родителей, в ее жизнь также врывается запретная любовь.

В ролях

Серж Аведикян
Сири Элен Мюллер
Лоранс Риттер
Сос Джанибекян
Saragis Alaverdyan
Arakel's brother
Арташес Алексанян
Арташес Алексанян
Coach
Gayane Ayvazyan
Nurse
Ruzan Banduryan
Shousan
Jussi Flemming Bjørn
Self
Эрик Юнге Элиассен
Doctor
Режиссер Ованес Галстян
Сценарист Ованес Галстян, Thomas Schlesinger, Марине Закарян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения / Франция / Норвегия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 23 июня 2009
Производство Parallels Film Production, Quasar Pictures, Hayfilm Studio
Другие названия
Bonded Parallels, Khchchvatc Galstyan, Paralelos entrelazados, Vidas Paralelas, Сплетенные параллели

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb

Отзывы о фильме

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