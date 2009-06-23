Конец Второй мировой войны. Женщина по имени Ханна Кнутсен, муж которой участвует в сопротивлении, предоставляет временное убежище сбежавшему военнопленному Аракелу. Появление южанина переворачивает жизнь Ханны. Свои противоречивые переживания и сомнения женщина начинает описывать в дневнике...

42 -летняя учительница математики Лаура живет в Ереване одинокой и замкнутой жизнью. Кажется, ничто не может изменить устоявшийся порядок. До того дня, когда к ней в руки случайно не попадает дневник матери. Как только Лаура впервые узнает историю своих родителей, в ее жизнь также врывается запретная любовь.