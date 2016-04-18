«Хани-мани»: Рецензия Киноафиши

Сон, досмотренный до конца

На российские экраны выходит необычная картина Арсена Агаджаняна «Хани-Мани». А необычная она не только из-за не самого очевидного названия, но и из-за сюжета, который с первого взгляда может показаться неинтересным и даже примитивным. Главный герой фильма – заместитель главы Центрального банка Вилен Апресян, который должен убедить прилетающего в страну руководителя международной кредитной организации подписать договор на 50 миллионов. Задача не из лёгких, казалось бы, герою может помочь только чудо. Но не зря фильм имеет слоган «когда жизнь – это чудо» – наш герой найдёт решение проблемы.

Кадр из фильма «Хани Мани»

Но фильма бы не было, будь этот процесс так прост. С героями происходят самые невероятные события, которые иногда не могут не удивлять. Например, какова вероятность, что местный авторитет после непродолжительных уговоров отдаст неизвестному человеку свой телефон? Возможно ли за 5 минут купить ресторан? «Хани-Мани» показывает нам, что всё невозможное возможно. Есть, правда, одна небольшая оговорка, но о ней чуть позже.

Кадр из фильма «Хани Мани»

Кроме указанной проблемы, которую пытается решить герой, в фильме (о чём нам говорит название) есть и другая мысль – деньги, деньги, деньги. Заземляющие нас бумажки, без которых сейчас никуда. Это грустно, но неизбежно. Однако основная мысль не только в деньгах и их почти безграничной власти. Как раз наоборот. Смысл жизни для главного героя в том, чтобы отречься от мирской суеты, не позволять деньгам подчинить себе человека, игнорировать их власть и поступать так, как хочется. Он хочет воплотить в жизнь те вещи, которые нельзя купить: хочет научиться летать, хочет любить свою семью, хочет простого человеческого счастья. «Но, чем больше денег, тем ты меньше мечтаешь». Однако у героя получается избавиться от власти бумажек. Но вот незадача. Его простая жизнь без денег и суеты, в которой он неожиданно и подозрительно просто находит решение проблемы с финансированием, та простая жизнь, которую мы видим на экране – всего лишь сон.

Кадр из фильма «Хани Мани»

Теперь стоит сказать о том, как всё это подаётся – весьма непросто для такого простого сюжета. С одной стороны, это логичное повествование, но сдобрено оно таким количеством непонятных ситуаций, что с другой стороны, начинает казаться, что фильм представляет собой скорее набор сценок, сыгранных не самым лучшим образом. Складывается впечатление, что смотришь не полноценную картину, а отрывки, причём иногда такие абсурдные и не вписывающиеся в кинематографическое полотно, что становится скучно и даже обидно за потраченное время.

Кадр из фильма «Хани Мани»

Но когда приходит осознание, что перед зрителем было отражение самого настоящего сна, всё становится на свои места. Абсурдность, непонятность и необычность сюжетных поворотов, которые на протяжении полутора часов развлекали зрителя, действительно выглядит как сон. Впечатления от фильма соответствующие: кажется, что эти полтора часа были сном. Странный, просмотренный зрителем сон, который имеет конец и начало, но логика его настолько спутана, что не сразу понимаешь, что к чему было. Но от этого специфика именно сна ничуть не страдает, а даже наоборот, выигрывает, делая из картины фильм-сновидение.

Кадр из фильма «Хани Мани»

Оксана Рузаева

В русском прокате с 21 апреля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Хани-Мани»