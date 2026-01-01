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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мэтт Кэйн
Matthew Kane
Киноафиша
Персоны
Мэтт Кэйн
Мэтт Кэйн
Matthew Kane
Дата рождения
18 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бристоль, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.2
Проект "Динозавр"
(2012)
5.7
Последний Робин Гуд
(2013)
Фильмография Мэтт Кэйн
5.7
Последний Робин Гуд
The Last of Robin Hood
биография, драма
2013, США
Смотреть трейлер
6.2
Проект "Динозавр"
The Dinosaur Project
триллер, фантастика, приключения
2012, Великобритания
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