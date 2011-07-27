Трое английских студентов решили провести лето в американском летнем лагере. Близкие друзья Флинн, Араб и Бэрри – молодые люди из Великобритании, которые познакомились в колледже. После выпуска они решили провести последнее лето без забот, наполненное весельем. Каким-то образом главным героям удалось устроиться на работу в Бивер Фолс – элитный летний лагерь, расположенный в Соединенных Штатах. Там проводят каникулы загорелые и тщеславные ребята из самых богатых и влиятельных калифорнийских семейств.