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Постер сериала Бивер Фолс
Постер сериала Бивер Фолс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Бивер Фолс

Бивер Фолс (2011 - 2012)

Beaver Falls 18+
Год выпуска 2011
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал E4
Продолжительность сериала 8 часов 36 минут

О чем сериал

Трое английских студентов решили провести лето в американском летнем лагере. Близкие друзья Флинн, Араб и Бэрри – молодые люди из Великобритании, которые познакомились в колледже. После выпуска они решили провести последнее лето без забот, наполненное весельем. Каким-то образом главным героям удалось устроиться на работу в Бивер Фолс – элитный летний лагерь, расположенный в Соединенных Штатах. Там проводят каникулы загорелые и тщеславные ребята из самых богатых и влиятельных калифорнийских семейств.

В ролях
В ролях
Элисон Дуди
Элисон Дуди
Свен Рюйгрок
Том Остин
Том Остин
Джон Кор
Anjli Mohindra
Джон Даглиш
Джон Даглиш
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Сезоны
Бивер Фолс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 6 эпизодов
 
Бивер Фолс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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