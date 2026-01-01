Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мелисса Мари Елиас
Melissa Elias
Мелисса Мари Елиас
Дата рождения
12 марта 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Манитоба, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.1
Секс и ничего лишнего
(2012)
6.1
Дивная романтика зимы
(2020)
5.3
Несущая смерть
(2005)
Фильмография Мелисса Мари Елиас
6.1
Дивная романтика зимы
Amazing Winter Romance
комедия, драма, мелодрама
2020, США
6.1
Секс и ничего лишнего
My Awkward Sexual Adventure
комедия
2012, Канада
Смотреть трейлер
5.3
Несущая смерть
Tamara
ужасы, триллер
2005, США
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
