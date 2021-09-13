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Постер к сериалу Y. Последний мужчина
Постер к сериалу Y. Последний мужчина
Постер к сериалу Y. Последний мужчина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Y. Последний мужчина
Y. Последний мужчина (2021 - …) Y: The Last Man
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Y. Последний мужчина» рассказывает, что стало бы с нашей планетой, если бы на ней внезапно исчезли все представители сильной половины населения. Однажды мужчины начинают массово гибнуть из-за загадочной эпидемии, оставляя своих жен, матерей и дочерей в одиночестве. Спастись чудом удается только юноше по имени Йорик и его ручному капуцину-самцу. Парень пытается добраться до своей девушки Бэт. Однако мир оказывается в состоянии хаоса. Похоже, на плечи Йорика ложится задача по спасению человечества. 

Y. Последний мужчина - трейлер
Y. Последний мужчина
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Элиза Кларк
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби Hero Brown
Эмбер Тэмблин
Эмбер Тэмблин Mariette Callows
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн Senator Jennifer Brown
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд Nora
Бен Шнетцер
Бен Шнетцер Yorick Brown
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Y. Последний мужчина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Создатель сериала «Y: Последний мужчина» сообщила, что второго сезона ждать не стоит
Создатель сериала «Y: Последний мужчина» сообщила, что второго сезона ждать не стоит
Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» не из-за низких зрительских рейтингов
Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» не из-за низких зрительских рейтингов
Канал FX решил не продлевать сериал «Y: Последний мужчина» на второй сезон
Канал FX решил не продлевать сериал «Y: Последний мужчина» на второй сезон
Кадры из сериала
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