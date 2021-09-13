Сериал «Y. Последний мужчина» рассказывает, что стало бы с нашей планетой, если бы на ней внезапно исчезли все представители сильной половины населения. Однажды мужчины начинают массово гибнуть из-за загадочной эпидемии, оставляя своих жен, матерей и дочерей в одиночестве. Спастись чудом удается только юноше по имени Йорик и его ручному капуцину-самцу. Парень пытается добраться до своей девушки Бэт. Однако мир оказывается в состоянии хаоса. Похоже, на плечи Йорика ложится задача по спасению человечества.