Спектакль В день свадьбы

Драма Виктора Розова в двух частях

«В день свадьбы» — искренний и честный спектакль, в котором рассказывается о любви, дружбе, доброте и чести. Герои пьесы, как и сами исполнители (студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса), находятся на пороге взрослой жизни. Будущее героев зависит от тех решений, которые они принимают сейчас, что делает постановку особенно трогательной и жизненной.

Сюжет

Действие разворачивается в доме Ильи Григорьевича Салова (роль исполняет заслуженный артист России Юрий Коренев), где царит предсвадебная суета. Его дочь Нюра готовится к свадьбе с Михаилом, который кажется всем идеальным женихом. Пара считается образцовой, и их брак вызывает всеобщее восхищение. Однако за день до свадьбы Михаил встречает свою первую любовь, Клаву, с которой он вырос в детдоме. Эта встреча пробуждает давно забытые чувства, и Михаил оказывается перед сложным выбором.

Почему стоит посмотреть

Спектакль затрагивает вечные темы, актуальные для каждого поколения. Это история о том, как непросто бывает сохранить искренность, справедливость и верность своим чувствам в важные моменты жизни. Постановка выполнена с душой, а молодые артисты придают ей неподдельную свежесть и энергетику.