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В день свадьбы
Билеты от 1200₽
Киноафиша В день свадьбы

Спектакль В день свадьбы

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Драма Виктора Розова в двух частях

«В день свадьбы» — искренний и честный спектакль, в котором рассказывается о любви, дружбе, доброте и чести. Герои пьесы, как и сами исполнители (студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса), находятся на пороге взрослой жизни. Будущее героев зависит от тех решений, которые они принимают сейчас, что делает постановку особенно трогательной и жизненной.

Сюжет
Действие разворачивается в доме Ильи Григорьевича Салова (роль исполняет заслуженный артист России Юрий Коренев), где царит предсвадебная суета. Его дочь Нюра готовится к свадьбе с Михаилом, который кажется всем идеальным женихом. Пара считается образцовой, и их брак вызывает всеобщее восхищение. Однако за день до свадьбы Михаил встречает свою первую любовь, Клаву, с которой он вырос в детдоме. Эта встреча пробуждает давно забытые чувства, и Михаил оказывается перед сложным выбором.

Почему стоит посмотреть
Спектакль затрагивает вечные темы, актуальные для каждого поколения. Это история о том, как непросто бывает сохранить искренность, справедливость и верность своим чувствам в важные моменты жизни. Постановка выполнена с душой, а молодые артисты придают ей неподдельную свежесть и энергетику.

 

Режиссер
Анастасия Имамова
В ролях
Юрий Коренев
Алеся Алисиевич
Максим Наумов
Семен Алешин
Арина Назарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽
4 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

В день свадьбы В день свадьбы В день свадьбы В день свадьбы

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