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Киноафиша Новости Режиссер «Флэша» ответил на претензии к компьютерной графике в фильме

Режиссер «Флэша» ответил на претензии к компьютерной графике в фильме

17 июня 2023 13:29
Режиссер «Флэша» ответил на претензии к компьютерной графике в фильме

Постановщик сказал, что намеренно добивался того, чтобы некоторые сцены фильма ощущались «странными».

Режиссер Андрес Мускетти ответили на многочисленные претензии зрителей и критиков к качеству компьютерной графики в своем супергеройском фильме «Флэш».В новом интервью для Gizmodo кинематографист прокомментировал сцены, в которых Флэш (Эзра Миллер) использует свою суперскорость.

Данные сцены вызвали особое негодование аудитории, поскольку каждый раз, когда герой разгоняется до сверхчеловеческих скоростей, все персонажи вокруг него начинают выглядеть очень странно. Многие зрители предположили, что создатели картины по какой-то причине попросту не завершили работу над этими сценами, однако Мускетти заявил, что намеренно добивался такого эффекта:

«Главная особенность этих сцен, конечно, заключается в том, что мы видим окружающее пространство с точки зрения Флэша. Поэтому освещение и текстуры вокруг так искажены. Мы входим в этот своеобразный «водный мир», в который превращается реальность в глазах Барри. Это было частью общей концепции. Поэтому, если вам эти сцены покажутся немного странным, то знайте, что так и было задумано».

Премьера «Флэша» состоялась 15 июня.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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