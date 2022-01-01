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Бьянка Компрату
Бьянка Компрату
Bianca Comparato
О персоне
Фильмография
Бьянка Компрату
Bianca Comparato
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Дата рождения
19 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Биография Бьянки Компрату
Родилась 19 ноября 1985 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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Фильмография Бьянки Компрату
Наверно, история любви
мелодрама, семейный
2018, Бразилия
6.0
Голоса с того света
ужасы
2018, Бразилия
6.0
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