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Бьянка Компрату

Bianca Comparato
Бьянка Компрату
Бьянка Компрату Bianca Comparato
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Дата рождения
19 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Биография Бьянки Компрату

Родилась 19 ноября 1985 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия. 

Фильмография Бьянки Компрату
Наверно, история любви
Наверно, история любви
мелодрама, семейный 2018, Бразилия
6.0
Голоса с того света
Голоса с того света
ужасы 2018, Бразилия
6.0
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