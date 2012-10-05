«Скажи: Я люблю тебя» – это японский анимационный сериал о девочке, которая не верит в дружбу и доброту. Мэй Татибана – обычная замкнутая в себе школьница, которая хранит в душе множество болезненных предательств и оскорблений от собственных сверстников – жестоких подростков. Но неожиданно холодность и уединенность Мэй разжигает интерес к ней в сердце избалованного вниманием школьного принца Ямато Куросавы. Конечно же, строптивица не подпускает его близко. И конечно же, это распаляет его чувства.