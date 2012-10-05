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7.2 Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Скажи: «Я люблю тебя»

Скажи: «Я люблю тебя» (2012 - 2012)

Suki-tte Ii na yo 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут
О чем сериал

«Скажи: Я люблю тебя» – это японский анимационный сериал о девочке, которая не верит в дружбу и доброту. Мэй Татибана – обычная замкнутая в себе школьница, которая хранит в душе множество болезненных предательств и оскорблений от собственных сверстников – жестоких подростков. Но неожиданно холодность и уединенность Мэй разжигает интерес к ней в сердце избалованного вниманием школьного принца Ямато Куросавы. Конечно же, строптивица не подпускает его близко. И конечно же, это распаляет его чувства.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро Yamato Kurosawa
Ai Kayano Mei Tachibana
Minako Kotobuki Megumi Kitagawa
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага Kenji Nakanishi
Risa Taneda Asami Oikawa
Tomoaki Maeno Kai Takemura
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Скажи: «Я люблю тебя» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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