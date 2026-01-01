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Фильмография
Эдди Аксберг
Eddie Axberg
Киноафиша
Персоны
Эдди Аксберг
Эдди Аксберг
Eddie Axberg
Дата рождения
9 июля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Причастие
(1962)
8.0
Эмигранты
(1971)
8.0
Поселенцы
(1972)
Фильмография Эдди Аксберг
6.8
Дети из Бюллербю
Alla vi barn i Bullerbyn
семейный
1986, Швеция
8
Поселенцы
Nybyggarna
драма, вестерн
1972, Швеция
8
Эмигранты
Utvandrarna
драма
1971, Швеция
8.1
Причастие
Nattvardsgästerna
драма
1962, Швеция
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