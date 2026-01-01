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Эдди Аксберг Eddie Axberg
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Эдди Аксберг

Eddie Axberg

Дата рождения
9 июля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Причастие 8.1
Причастие (1962)
Эмигранты 8.0
Эмигранты (1971)
Поселенцы 8.0
Поселенцы (1972)

Фильмография Эдди Аксберг

Дети из Бюллербю 6.8
Дети из Бюллербю Alla vi barn i Bullerbyn
семейный 1986, Швеция
Поселенцы 8
Поселенцы Nybyggarna
драма, вестерн 1972, Швеция
Эмигранты 8
Эмигранты Utvandrarna
драма 1971, Швеция
Причастие 8.1
Причастие Nattvardsgästerna
драма 1962, Швеция
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