В клетке, 2021

Состоятельного афроамериканца Харлоу Рейда приговаривают к пожизненному заключению за убийство жены, которого, как он утверждает, он не совершал. Но обстоятельства складываются не в пользу Рейда: накануне гибели супруги крупно повздорили из-за ее богатых родителей и ее романа на стороне. Не смотря на то, что осужденный — успешный психиатр, после оглашения приговора все его счета блокируются, а адвокат отказывается браться за прошение о пересмотре дела. Так Рейд оказывается в заложниках у системы. Но как только за ним закрываются двери камеры, заключенный теряет значительно больше прав и свобод, чем предписано правосудием. Наделенные властью служители закона подходят к перевоспитанию творчески, и из-за долгого пребывания в изоляции, камеру Рейда постепенно населяют его собственные демоны.