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В клетке, 2021

2021 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Состоятельного афроамериканца Харлоу Рейда приговаривают к пожизненному заключению за убийство жены, которого, как он утверждает, он не совершал. Но обстоятельства складываются не в пользу Рейда: накануне гибели супруги крупно повздорили из-за ее богатых родителей и ее романа на стороне. Не смотря на то, что осужденный — успешный психиатр, после оглашения приговора все его счета блокируются, а адвокат отказывается браться за прошение о пересмотре дела. Так Рейд оказывается в заложниках у системы. Но как только за ним закрываются двери камеры, заключенный теряет значительно больше прав и свобод, чем предписано правосудием. Наделенные властью служители закона подходят к перевоспитанию творчески, и из-за долгого пребывания в изоляции, камеру Рейда постепенно населяют его собственные демоны.

3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 26 января 2021
Премьера в мире 26 января 2021
Возраст 18+
В ролях
Эди Гатеги
Эди Гатеги
Мелора Хардин
Мелора Хардин
Анджела Сарафян
Анджела Сарафян
Тони Амендола
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В клетке 2 постера
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