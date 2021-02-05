«Крылья урагана»: Рецензия Киноафиши

В июне 1940 года польский летчик Ян Зумбах (Иван Реон) бежит из оккупированной нацистами Франции в Великобританию и присоединяется к Королевским ВВС. Он такой не один: после капитуляции Польши тот же путь проделали многие его соотечественники. Поляки жаждут принять участие в боевых действиях и отомстить за погибших родных и потерянную страну. Но британское командование им не доверяет. Одна из главных проблем – банальное отсутствие общего языка. Польские асы плохо владеют английским, некоторые из них никогда не летали на британских истребителях Hurricane.

Зумбах, внук швейцарского эмигранта, знает несколько языков. Он становится связующим звеном между британским начальством и польскими летчиками. Когда командование Королевских ВВС, проигрывая небо самолетам Люфтваффе, все-таки приходит к решению задействовать иностранцев, Зумбах и его товарищи попадают в легендарную 303-ю эскадрилью. Она героически проявит себя в битве за Британию и докажет чванливым жителям Соединенного Королевства, что на войне нужно полагаться в первую очередь на опыт, а не на национальные стереотипы.

Крылья урагана

И в Польше, и в Великобритании история 303-й эскадрильи хорошо известна. О службе польских летчиков в Королевских ВВС до сих пор издают книги и пишут научные статьи. Документальных фильмов тоже было снято достаточно. А вот игровых не хватало. Лет пять назад о планах экранизировать эту страницу Второй мировой говорили сразу два известных польских режиссера – Лукаш Палковский и Владислав Пасиковский. Однако их обоих опередил британец Дэвид Блэр, снявший «Крылья урагана».

В ролях поляков в основном заняты польские актеры, единственного чешского персонажа играет настоящий чех, в оригинале в кадре постоянно звучит польский язык. Такой кастинг, конечно, делает авторам честь: российские зрители хорошо знают, каково это – морщиться от безуспешных попыток англоязычных артистов убедительно изобразить жителей Восточной Европы. Но поскольку фильму все-таки нужна была хотя бы одна звезда, на главную роль взяли валлийца Ивана Реона (он же Рамси Болтон из «Игры престолов»).

Крылья урагана

Хочется верить, что этот выбор был обусловлен не только популярностью и доступностью актера, но и расчетом похитрее. Реальный Зумбах был фигурой неоднозначной. После Второй мировой он возил контрабанду по Среднему Востоку, воевал в Африке в качестве наемника и проворачивал безумные схемы с покупкой и продажей самолетов, используя нестабильную обстановку в регионе.

От боевых сцен не стоит ждать уровня «Дюнкерка». В распоряжении Дэвида Блэра и его команды был более чем скромный бюджет, и на экране это видно. Специалисты по исторической правде тоже наверняка найдут к чему придраться. Однако тут важно учитывать одно обстоятельство: «Крылья урагана» – фильм, обращенный не столько к прошлому, сколько к настоящему. За военными декорациями и прославлением польских асов скрывается высказывание о Брекзите (съемки картины велись осенью 2017 года).

Послание авторов считывается без всяких подсказок. Неблагодарные британцы не ценят вклад иммигрантов в свое благополучие, при каждом удобном случае дают волю ксенофобии, а потом вместо благодарности еще и вышвыривают отработавших свое иностранцев из страны. Польских летчиков не пригласили на парад победы в Лондоне, многие из них после войны вынуждены были уехать из Великобритании. На родине они стали изгоями: новое социалистическое правительство относилось к ним с подозрением. Есть, кстати, и шутка для тех, кто в теме. В одном из эпизодов поляки избивают попавшего под горячую руку журналиста Daily Mail – таблоида, громко топившего за выход Великобритании из ЕС.

Крылья урагана

К современности явно отсылает и любовная линия фильма. Зумбах начинает крутить роман с сотрудницей штаба (Стефани Мартини), белокурой англичанкой, которая последовательно отстаивает право на сексуальную свободу и подвергается нападкам и осуждению со стороны коллег-мужчин.

Тем, кто ходит в кинотеатр за спецэффектами, «Крылья урагана» вряд ли подарят какой-то новый опыт. А вот зрители, которые используют военные драмы как возможность погрузиться в уже знакомую тему и открыть для себя неизвестные факты, наверняка найдут здесь много интересного. Ну и мимо главного создатели «Крыльев» не прошли: хорошее военное кино – это всегда кино пацифистское. По-другому не бывает.