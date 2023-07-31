Молодой детектив Джек Кэффри недавно получил новое звание, что дает ему возможность самостоятельно заниматься расследованием убийств. Но вот уже много лет парень тяжело переживает травмирующее событие из своего детства, которое не может вычеркнуть из памяти: загадочную пропажу своего маленького брата. Джек уверен, что мальчика похитил и убил сосед, живущий в доме поблизости. Воспользовавшись служебным положением, молодой детектив отправляет полицию в дом своего соседа. Параллельно Кэффри занимается расследованием другого преступления. Пять лет назад с особой жестокостью были убиты двое подростков. И хотя это преступление давно раскрыто, и виновник сидит в тюрьме, Джек имеет множество причин полагать, что чудовищное убийство совершил другой преступник.