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Киноафиша Сериалы Волк

Волк (2023 - 2023)

Wolf 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Молодой детектив Джек Кэффри недавно получил новое звание, что дает ему возможность самостоятельно заниматься расследованием убийств. Но вот уже много лет парень тяжело переживает травмирующее событие из своего детства, которое не может вычеркнуть из памяти: загадочную пропажу своего маленького брата. Джек уверен, что мальчика похитил и убил сосед, живущий в доме поблизости. Воспользовавшись служебным положением, молодой детектив отправляет полицию в дом своего соседа. Параллельно Кэффри занимается расследованием другого преступления. Пять лет назад с особой жестокостью были убиты двое подростков. И хотя это преступление давно раскрыто, и виновник сидит в тюрьме, Джек имеет множество причин полагать, что чудовищное убийство совершил другой преступник.

В ролях
В ролях
Джульет Стивенсон
Саша Дхаван
Саша Дхаван
Иван Реон
Иван Реон
Аквели Роач
Оуэн Тил
Оуэн Тил
Кай Оуэн
Кай Оуэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Волк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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