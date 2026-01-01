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Фильмография
Морис Риш
Maurice Risch
Киноафиша
Персоны
Морис Риш
Морис Риш
Maurice Risch
Дата рождения
25 января 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.3
Последнее метро
(1980)
7.1
Астерикс в Британии
(1986)
6.9
Укол зонтиком
(1980)
Фильмография Морис Риш
7.1
Астерикс в Британии
Astérix chez les Bretons
приключения, анимация, комедия
1986, Франция / Дания
6.2
Жандарм и жандарметки
Le gendarme et les gendarmettes
комедия, криминал
1982, Франция
6.9
Укол зонтиком
Le coup du parapluie
криминал, комедия
1980, Франция
7.3
Последнее метро
Le dernier métro
мелодрама, драма, военный
1980, Франция
6.3
Жандарм и инопланетяне
Le gendarme et les extra-terrestres
комедия, криминал, фантастика
1979, Франция
6.1
Спасшиеся с острова Черепахи
Les naufragés de l'île de la Tortue
комедия
1976, Франция
6.7
Ресторан господина Септима
Le Grand Restaurant
боевик, комедия
1966, Франция
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