С точки зрения работников ресторана их хозяин г-н Септим просто невыносим. У него всегда есть основания для придирок, если нет — он их придумывает. Однажды во время ужина в его ресторане похищают президента некого государства. Что бы спасти репутацию своего ресторана и отчасти по принуждению Септим решает лично участвовать в расследовании. Шпионские похождения Луи Де Фюнеса подарят Вам много веселья и удовольствия.
|1 января 1967
|Австрия
|6
|25 ноября 1966
|Германия
|6
|24 июля 1967
|Румыния
|9 сентября 1966
|Франция
|TP