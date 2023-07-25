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Постер фильма Ресторан господина Септима
6.7
Киноафиша Фильмы Ресторан господина Септима
6.7

Ресторан господина Септима

, 1966
Le Grand Restaurant
Франция / боевик, комедия / 18+
Постер фильма Ресторан господина Септима
6.7

О фильме

С точки зрения работников ресторана их хозяин г-н Септим просто невыносим. У него всегда есть основания для придирок, если нет — он их придумывает. Однажды во время ужина в его ресторане похищают президента некого государства. Что бы спасти репутацию своего ресторана и отчасти по принуждению Септим решает лично участвовать в расследовании. Шпионские похождения Луи Де Фюнеса подарят Вам много веселья и удовольствия.

В ролях

Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Monsieur Septime
Бернар Блие
Le commissaire divisionnaire
Венантино Венантини
Henrique
Ноэль Роквер
Le ministre
Фолько Люлли
Le président Novalès
Робер Дальбан
Юджин Декерс
Жак Динам
Ги Гроссо
Жак Легра
Мишель Модо
Макс Монтавон
Режиссер Жак Бенар
Сценарист Луи де Фюнес, Жак Бенар, Jean Halain
Композитор Джин Мэрион
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 9 сентября 1966
Дата выхода
1 января 1967 Австрия 6
25 ноября 1966 Германия 6
24 июля 1967 Румыния
9 сентября 1966 Франция TP
Производство Gaumont International
Другие названия
Le grand restaurant, The Restaurant, Grand restaurant pána Septima, Scharfe Kurven für Madame, A főnök inkognitóban, Chi ha rubato il presidente?, Contraespionaje en el gran restaurante, Đại Nhà Hàng, Das große Restaurant, Den stora restaurangen, Den stora restauranten, Den store restauranten, El camarero revoltoso, El gran restaurante, Enayi Casus, Grand restaurant pana Septima, Härra Septime'i restoran, Hjælp, vi jagter/Knald i desserten, Kuinka presidentti ryöstetään, Louis der Spaghetti-Koch, Marele restaurant, O Grande Restaurante, Oscar hat die Hosen voll, Rapto en un gran restaurante, Sławna restauracja, Un loco lindo en el gran restaurant, What's Cooking in Paris, Γκραν ρεστοράν, Ο αρχιμάγειρας του Γκραν Οτέλ, Το μεγάλο εστιατόριο, Το μεγάλο ρεστοράν, Великий ресторан, Големият ресторант, Ресторан господина Септима, グラン・レストラン, パリ大混戦, What's Cooking in Paris?, Ресторан пана Септіма, Chi ha rubato il presidente

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 июля 2023

Отзывы о фильме

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