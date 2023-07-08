Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мое преступление" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
1982: Greatest Geek Year Ever! 1982: Greatest Geek Year Ever!
Киноафиша Фильмы 1982: Greatest Geek Year Ever!
1982: Greatest Geek Year Ever!

1982: Greatest Geek Year Ever!, 2022

2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 июля 2023
Премьера в мире 8 июля 2023
Режиссер
Роджер Лэй мл.
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 1982: Greatest Geek Year Ever! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Related video
Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите
Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут
От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает
Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда
Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»
Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит
Принцессу Диану от громкого скандала спас мужчина: Карл III наблюдал со стороны
Теперь понятно, почему ее бросили: внешность тайной жены Тома Круза вызовет оторопь
Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала
«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями
Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше