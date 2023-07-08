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1982: Greatest Geek Year Ever!
1982: Greatest Geek Year Ever!
1982: Greatest Geek Year Ever!, 2022
2022 / США
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
2 часа 45 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
8 июля 2023
Премьера в мире
8 июля 2023
Режиссер
Роджер Лэй мл.
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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