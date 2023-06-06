Вышел трейлер документального фильма об экранизациях произведений Стивена Кинга

Портал Collider поделился трейлером документального фильма «Вселенная Стивена Кинга», посвященного истории экранизаций произведений легендарного американского писателя Стивена Кинга.

Мало какой автор удостаивался такого количества адаптаций, как Кинг. За всю историю кино над фильмами по его книгам успели поработать более 50 режиссеров, в число которых Стэнли Кубрик, Брайан Де Пальма и Роб Райнер. Произведения Кинга послужили основой для картин в самых различных жанрах — приключенческих лент («Останься со мной»), драм («Побег из Шоушенка»), фэнтези («Темная башня»). Однако основу его творчества всегда составляли хорроры, оставляющие неизгладимый след на душах своих зрителей.

Во «Вселенной Стивена Кинга» режиссеры, не понаслышке знакомые с мрачным миром Кинга, попытаются ответить на вопрос, почему же его романы так хорошо прижились на экране и что манит людей вновь и вновь пересматривать их, несмотря на весь ужас, транслируемый на экране. Своими историями и впечатлениями, связанными с творчеством писателя, поделятся постановщики Фрэнк Дарабонт («Зеленая миля»), Мик Гэррис («Лунатики»), Грег Никотеро («Калейдоскоп ужасов»), Тейлор Хэкфорд («Долорес Клэйборн») и многие другие.

Съемки ленты прошли под руководством Дафны Бевир. Фильм дебютировал на Fantastic Fest в прошлом году и получил отличные отзывы от критиков: в данный момент его рейтинг «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100% на основе 5 рецензий.

Американская премьера «Вселенной Стивена Кинга» состоится 11 августа. Фильм также выйдет в российский прокат 21 сентября.