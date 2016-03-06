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Трещина
The Rift
Трещина, 2016
2016 / Сербия / Корея / Словения
3.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Жанр:
ужасы
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триллер
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о выходе в прокат
3.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
6 марта 2016
Возраст
18+
Режиссер
Дежан Зечевич
В ролях
Кен Фори
Катарина Час
Монте Маркэм
Драган Мичанович
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Трещина
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