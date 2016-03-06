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Трещина Трещина
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The Rift

Трещина, 2016

2016 / Сербия / Корея / Словения
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14 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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14 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 6 марта 2016
Возраст 18+
Режиссер
Дежан Зечевич
В ролях
Кен Фори
Катарина Час
Монте Маркэм
Драган Мичанович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трещина 2 постера
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саундтрек фильма Трещина
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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2022, Австралия, триллер
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