Трещина, 2016

Жанр: ужасы фантастика триллер В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 3.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 3.3 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 6 марта 2016 Возраст 18+ Режиссер Дежан Зечевич В ролях Кен Фори Катарина Час Монте Маркэм Драган Мичанович Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат