Молитва
Молитва
A Little Prayer
18+
драма
Мужчина пытается защитить невестку, когда узнаёт, что его сын ей изменяет.
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Сборы в мире
$227 545
Производство
Gladness Partners, Remain Calm Pictures
Другие названия
A Little Prayer
Режиссер
Angus MacLachlan
В ролях
Джейн Леви
Уилл Пуллен
Дэвид Стрэтэйрн
Селия Уэстон
Даша Поланко
Рейтинг фильма
7.3
10
голосов
7.3
IMDb
