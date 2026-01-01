Оповещения от Киноафиши
Мариуш Бонашевский Mariusz Bonaszewski
Мариуш Бонашевский

Mariusz Bonaszewski

Дата рождения
26 августа 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Кошалин, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Джек Стронг 7.0
Джек Стронг (2014)
Послеобразы 6.8
Послеобразы (2016)
Праздник огня 6.7
Праздник огня (2023)

Ловец душ 4.1
Ловец душ Soulcatcher
боевик, приключения, триллер 2023, Польша
Праздник огня 6.7
Праздник огня Święto ognia
драма 2023, Польша
Fin del Mundo? 5.8
Fin del Mundo? Fin del Mundo?
драма 2023, Польша
Март '68 6.2
Март '68 Marzec '68
драма, исторический, мелодрама 2022, Польша
Мистер Т. 6.1
Мистер Т. Pan T.
комедия, драма 2019, Польша
Послеобразы 6.8
Послеобразы Powidoki
драма 2016, Польша
Эдерли 6.7
Эдерли Ederly
комедия, драма 2015, Польша
Пансионат «Езёрак» 6.3
Пансионат «Езёрак» Jeziorak
драма, криминал 2014, Польша
Джек Стронг 7
Джек Стронг Jack Strong
биография, криминал, драма 2014, Польша
Именем дьявола 5.5
Именем дьявола W imieniu diabła
драма 2011, Польша
Мать Тереза кошек 6.3
Мать Тереза кошек Matka Teresa od kotów
драма 2010, Польша
Венеция 6.2
Венеция Wenecja
драма 2010, Польша
Хаос 5.5
Хаос Chaos
драма 2006, Польша
