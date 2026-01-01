Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мариуш Бонашевский
Mariusz Bonaszewski
Киноафиша
Персоны
Мариуш Бонашевский
Мариуш Бонашевский
Mariusz Bonaszewski
Дата рождения
26 августа 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Кошалин, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Джек Стронг
(2014)
6.8
Послеобразы
(2016)
6.7
Праздник огня
(2023)
Фильмография Мариуш Бонашевский
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
2023
2022
2019
2016
2015
2014
2011
2010
2006
Все
13
Фильмы
13
Актер
13
4.1
Ловец душ
Soulcatcher
боевик, приключения, триллер
2023, Польша
Смотреть трейлер
6.7
Праздник огня
Święto ognia
драма
2023, Польша
5.8
Fin del Mundo?
Fin del Mundo?
драма
2023, Польша
6.2
Март '68
Marzec '68
драма, исторический, мелодрама
2022, Польша
6.1
Мистер Т.
Pan T.
комедия, драма
2019, Польша
6.8
Послеобразы
Powidoki
драма
2016, Польша
6.7
Эдерли
Ederly
комедия, драма
2015, Польша
6.3
Пансионат «Езёрак»
Jeziorak
драма, криминал
2014, Польша
7
Джек Стронг
Jack Strong
биография, криминал, драма
2014, Польша
5.5
Именем дьявола
W imieniu diabła
драма
2011, Польша
6.3
Мать Тереза кошек
Matka Teresa od kotów
драма
2010, Польша
6.2
Венеция
Wenecja
драма
2010, Польша
5.5
Хаос
Chaos
драма
2006, Польша
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667