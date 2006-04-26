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Постер фильма Король слонов
6.2
Киноафиша Фильмы Король слонов
6.2

Король слонов

, 2006
The Elephant King
США, Таиланд / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Король слонов
6.2

В ролях

Тейт Эллингтон
Тейт Эллингтон
Oliver
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Diana (Mom)
Йозеф Зоммер
Bill (Dad)
Джонно Робертс
Jake
Флоренс Ванида Фэйвр
Lek
Натали Картер
Hacienda Manager
Suparat Punyama
Cheerleader
Narisra Yos-Sombut
Cheerleader
Дебра Эйзар
Linda
Nittaya Fangsiriwong
Teacher
Режиссер Сет Гроссман
Сценарист Сет Гроссман
Композитор Адам Балаш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Таиланд
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 26 апреля 2006
Дата выхода
2 июня 2008 Германия
26 апреля 2006 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $61 122
Производство Unison Films, De Warrenne Pictures
Другие названия
The Elephant King, El rey elefante, Az elefántkirály, Ethismenoi stis idones, Król słoni, Summer in Siam, The Cool Season

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 11 мая 2023

Отзывы о фильме

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