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Король слонов
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Король слонов
, 2006
The Elephant King
США, Таиланд / драма, мелодрама / 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
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Места съёмок
6.2
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В ролях
Тейт Эллингтон
Oliver
Эллен Берстин
Diana (Mom)
Йозеф Зоммер
Bill (Dad)
Джонно Робертс
Jake
Флоренс Ванида Фэйвр
Lek
Натали Картер
Hacienda Manager
Suparat Punyama
Cheerleader
Narisra Yos-Sombut
Cheerleader
Дебра Эйзар
Linda
Nittaya Fangsiriwong
Teacher
Режиссер
Сет Гроссман
Сценарист
Сет Гроссман
Композитор
Адам Балаш
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Таиланд
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2006
Премьера в мире
26 апреля 2006
Дата выхода
2 июня 2008
Германия
26 апреля 2006
США
Где посмотреть фильм
ИВИ
MPAA
R
Бюджет
$1 500 000
Сборы в мире
$61 122
Производство
Unison Films, De Warrenne Pictures
Другие названия
The Elephant King, El rey elefante, Az elefántkirály, Ethismenoi stis idones, Król słoni, Summer in Siam, The Cool Season
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 11 мая 2023
Кадры из фильма
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Король слонов - смотреть в онлайн-кинотеатре
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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