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Киноафиша Новости Генри Голдинг снимется в научно-фантастическом фильме о любви «Даниэла навсегда»

Генри Голдинг снимется в научно-фантастическом фильме о любви «Даниэла навсегда»

9 февраля 2023 16:49
Генри Голдинг снимется в научно-фантастическом фильме о любви «Даниэла навсегда»

Звезда «Джентльменов» сыграет мужчину, встречающегося со своей покойной возлюбленной во снах.

По информации Deadline, Генри Голдинг утвержден на главную роль в научно-фантастической мелодраме Daniela Forever («Даниэла навсегда»). Фильм снимет испанский режиссер Начо Вигалондо («Моя девушка — монстр»).

В центре сюжета — мужчина (Голдинг), пытающийся смириться с внезапной смертью своей возлюбленной в результате несчастного случая шесть месяцев назад. Герой записывается на особую процедуру, которая позволяет ему воссоздать его счастливую жизнь с любимой в виде осознанных снов. Съемки картины пройдут весной-летом этого года в Мадриде.

По словам Вигалондо, зрителей ждет эмоциональная картина с запутанной историей:

«Этот фильм построен вокруг глубокого персонажа, пойманного в ловушку запутанного сюжета. Генри Голдинг настолько идеально подходит для того, чтобы воплотить этого героя в жизнь, что его участие в проекте кажется почти нереальной удачей. Я в восторге от команды, собравшейся для работы над фильмом, и надеюсь, что в этот фильм войдет все, что я хочу сказать о любви, мечтах и Мадриде».

Голдинг в первую очередь известен по фильмам «Безумно богатые азиаты», «Рождество на двоих» и «Джентльмены». Недавно актер закончил съемки в фантастическом боевике «Бессмертная гвардия 2» от Netflix, где ему довелось поработать вместе с Шарлиз Терон и Умой Турман, и триллере «Клуб убийц» от Paramount. В скором времени он присоединится к Гаю Ричи, сыграв в его картине о Второй мировой войне «Министерство неджентльменской войны».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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