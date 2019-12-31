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Постер к сериалу Мой сосед — супергерой
Постер к сериалу Мой сосед — супергерой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Мой сосед — супергерой
Мой сосед — супергерой (2019 - …) El vecino 18+
Год выпуска 2019
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Мой сосед — супергерой» — испанское шоу, снятое в жанре супергеройской комедии. Производством сериала занимается онлайн-сервис Netflix. События разворачиваются вокруг парня по имени Хавьер. В последнее время его жизнь превратилась в сплошную черную полосу. Главный герой почти не получает денег со своего маленького бизнеса по продаже футболок. Кроме того, у него разладились отношения с любимой девушкой Лолой. Волею случая Хавьер встречает умирающего пришельца, который передает ему свою силу прямо перед смертью…

Мой сосед — супергерой - трейлер второго сезона
Мой сосед — супергерой
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Клара Лаго
Клара Лаго Lola
Ким Гутьеррес
Ким Гутьеррес Javier / Titan
Адриан Пино Jose Ramon
Catalina Sopelana Julia
Денис Гомес
Денис Гомес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мой сосед — супергерой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Мой сосед — супергерой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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