«Мой сосед — супергерой» — испанское шоу, снятое в жанре супергеройской комедии. Производством сериала занимается онлайн-сервис Netflix. События разворачиваются вокруг парня по имени Хавьер. В последнее время его жизнь превратилась в сплошную черную полосу. Главный герой почти не получает денег со своего маленького бизнеса по продаже футболок. Кроме того, у него разладились отношения с любимой девушкой Лолой. Волею случая Хавьер встречает умирающего пришельца, который передает ему свою силу прямо перед смертью…