Мари Алдон

Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет

«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии