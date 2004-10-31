Оповещения от Киноафиши
Мари Алдон
1
О персоне
Фильмография
Мари Алдон
Mari Aldon
Персоны
Персоны
Мари Алдон
Мари Алдон
Mari Aldon
Дата рождения
17 ноября 1925
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
31 октября 2004
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Летняя пора
(1955)
6.9
Босоногая графиня
(1954)
Фильмография Мари Алдон
7.1
Летняя пора
Summertime
мелодрама, комедия, драма
1955, США / Великобритания
6.9
Босоногая графиня
The Barefoot Contessa
криминал, драма, детектив, мелодрама
1954, США / Италия
