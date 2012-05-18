Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Никогда не стойте на месте
Никогда не стойте на месте
Never Stand Still
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
биография
Страна
США
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
18 мая 2012
Дата выхода
18 мая 2012
Россия
16+
18 мая 2012
Казахстан
18 мая 2012
США
18 мая 2012
Украина
Сборы в мире
$14 272
Другие названия
Never Stand Still
Режиссер
Рон Хонса
В ролях
Мардж Чэмпион
Билл Ирвин
Сюзанн Фаррелл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
15
голосов
6.5
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
