Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Колм МакКарти
Колм МакКарти
Colm McCarthy
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Колм МакКарти
Colm McCarthy
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Колм МакКарти
Родился 16 февраля 1973 года. Эдинбург, Шотландия.
Развернуть
Фильмография Колм МакКарти
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
7.0
Изгнанники
2010, Великобритания / Ирландия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Пресс-показ фильма «Новая эра Z» от «Киноафиши.инфо»
Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Экспонента Фильм» представляют закрытый пресс-показ одного из самых ожидаемых триллеров с элементами ужаса «Новая эра
Написать
4 октября 2016 14:13
Фильм «Новая эра Z» показал высокий старт в прокате
Фантастический фильм про постапокалипсис «Новая эра Z» стартовал в Британии, показав отличный результат – он попал в топ-5 лучших картин уикенда. Картина «Новая эра
Написать
29 сентября 2016 10:52
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось