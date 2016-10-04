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Колм МакКарти

Colm McCarthy
Колм МакКарти
Колм МакКарти Colm McCarthy
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Дата рождения
16 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Колм МакКарти

Родился 16 февраля 1973 года. Эдинбург, Шотландия.

Фильмография Колм МакКарти
Новая эра Z
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.0
Изгнанники
Изгнанники
2010, Великобритания / Ирландия
5.0
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Пресс-показ фильма «Новая эра Z» от «Киноафиши.инфо» Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Экспонента Фильм» представляют закрытый пресс-показ одного из самых ожидаемых триллеров с элементами ужаса «Новая эра
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4 октября 2016 14:13
Фильм «Новая эра Z» показал высокий старт в прокате Фантастический фильм про постапокалипсис «Новая эра Z» стартовал в Британии, показав отличный результат – он попал в топ-5 лучших картин уикенда. Картина «Новая эра
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29 сентября 2016 10:52
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